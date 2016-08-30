Москва, 30 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Москве от тропической лихорадки скончалась местная жительница, побывавшая в Замбии. Об этом говорится в сообщении, которое размещено на сайте Роспотребнадзора.

Могила (фрагмент). Алексей Саврасов. 1884

«В 2016 году зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы после посещения Замбии», — говорится в сообщении.

Подробностей в ведомстве не привели, но напомнили о средствах профилактики этого заболевания.

«Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому за неделю до выезда в страны тропического климата, неблагополучные по малярии, следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прием препарата гражданам необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения на родину.

Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров, закрывать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.