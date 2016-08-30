Ижевск, 30 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Нефтяные компании Удмуртии в текущем году планируют увеличить объем инвестиций в новое бурение, обустройство месторождений, поддержание фонда скважин на 11,6%, по сравнению с прошлым годом. В этом году на развитие отрасли направят 14,4 млрд рублей, по сравнению с объемом финансирования в 12,9 млрд рублей годом ранее, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу правительства региона Виктора Савельева.

Нефтяная скважина

По мнению премьер-министра, нефтяникам необходимо провести серьезные обобщающие работы по разведанности ресурсов, чтобы затем заняться геологоразведкой. Он отметил, что крупных месторождений, вероятнее всего, уже открыто не будет. Однако не исключил открытий новых месторождений с запасами до 1 млн тонн нефти. Таким образом ресурсную базу можно нарастить минимум на 300 млн тонн. Сейчас этот показатель составляет почти 900 млн тонн, если не наращивать ресурсную базу, 5 лет республика будет сохранять добычу на уровне 11 млн тонн в год.

Савельев сообщил, что разведанность ресурсов в Удмуртии составляет около 65%.

Напомним, на прошлой неделе компания «УДС-Энерджи», принадлежащая депутату Государственного совета Удмуртии Алексею Чулкину, по итогам тендера получила право на разработку Борулахского участка недр в Якутии. В ходе конкурентной процедуры компания обошла таких гигантов как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК-Ярсаленнефтегаз», а также фонд «Энергия» бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, «Сахатранснефтегаз», принадлежащая правительству Якутии. В торах также принимали участие еще две подконтрольных Чулкину компании — «Мурбай геологоразведка» и «Азинское».

За актив «УДС-Энерджи» заплатит 2,748 млрд рублей (около $42,4 млн).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-июле текущего года объем производства нефти на территории Удмуртии составил 6,441 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

Объем добычи предприятий республики только за июль составил 934 тыс. тонн нефти, что выше июньского показателя на 2,3%.