Курган, 30 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Курганские бюджетники опасаются, что им могут урезать стимулирующие выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной федерации профсоюзов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Курганская область ориентируется на российский минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С июля этого года он увеличился на 21% и составляет 7 500 рублей на сегодняшний день. Увеличение зарплат техничкам и дворникам в связи с увеличением МРОТ в Зауралье негативно скажется на стимулирующей части зарплаты основного персонала в образовательных, культурных и медицинских учреждениях, заявила председатель региональной организации профсоюза работников культуры Нина Шуткова на «круглом столе» руководителей отраслевых профсоюзов с представителями правительства Зауралья.

Шуткова отметила, что в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, заработная плата бюджетников Зауралья застыла на уровне предыдущего года. С увеличением МРОТ заработная плата низкооплачиваемых категорий работников была доведена до уровня 7500 рублей. Но это произошло не благодаря повышению фонда оплаты труда, а за счет урезания стимулирующий части заработной платы основного персонала.

Заместитель председателя областной организации профсоюза работников здравоохранения Галина Мухтяева добавила, что увеличение заработной платы работников происходит за счет увеличения нагрузки, совместительства. В структуре заработной платы сегодня гарантированная часть составляет 20−30%, а все остальное — стимулирующие выплаты. Оптимизация учреждений, штатных расписаний — это не только возможность появления дополнительных источников финансирования, но и дополнительной нагрузки на тех, кто остается в учреждениях.

Врачей и учителей в Зауралье не хватает, а урезание зарплат для нужд техперсонала тем более отобьет охоту трудиться на ниве медицины и образования в области, отмечают профсоюзные лидеры.

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов заверил профсоюзы в том, что для сохранения заработной платы работникам бюджетной сферы уже в сентябре будут выделены дополнительные средства.

В департаменте образования и науки также уверяют, что повышение МРОТ не должно сказаться на средней заработной плате педагогов, которая на сегодня составляет для общеобразовательных школ 23 тыс. 219 рублей, а для дошкольного образования в среднем 19 тыс. 682 рубля.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки России Ольга Васильева анонсировала новые льготы для учителей. Среди них — беспроцентная ипотека, главным образом, для педагогов, уезжающих работать в отдалённые регионы страны.

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Кроме того, отметим, что председатель правительства России Дмитрий Медведев уделяет поддержке педагогов постоянное и пристальное внимание. По его словам, повышение зарплат педагогов будет продолжено. В частности, заработная плата работников высшего образования должна быть в полтора раза больше, чем средняя зарплата по региону. На повышение зарплат педагогов направлено внимание и правительства, и Минобрнауки.