Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Правопорядок и безопасность во время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обеспечат 3500 сотрудников полиции. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в региональном ГУ МВД.

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В числе дежурящих на территории школ, техникумов и вузов будут, в том числе, сотрудники ОМОН, патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД и вневедомственной охраны. Кроме того, к обеспечению правопорядка будут привлечены около 1500 сотрудников частных охранных предприятий и народных дружинников.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД, полицейским и их помощникам предстоит обеспечить безопасность 1314 образовательных учреждений, в том числе: 1063 общеобразовательных школ, 88 вузов, 163 учреждений среднего профессионального образования.

Добавим также, что к 1 сентября готовятся также службы, отвечающие за уборку и внешний вид города. Как сообщили сегодня в городском комитете по благоустройству, особое внимание дорожные службы обратят на подъезды и подходы к детским садам, школам, средне-специальным и высшим учебным заведениям.

«Основная уборка идет поздним вечером и ночью. Но 1 сентября до 7:30 утра специалисты ручного труда еще раз проверят участки вокруг образовательных учреждений, чтобы убедиться, что за ночь никто не оставил на них мусора. Дорога к знаниям у петербургских школьников должна быть красивой и чистой», — отметили в смольнинском ведомстве.