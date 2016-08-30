Махачкала, 30 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. ГУП «Заводская конюшня» с конезаводом в Дагестане не закрывается, а всего лишь меняет форму собственности. Предприятие станет частно-государственной собственностью. Об этом сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе министерства продовольствия и сельского хозяйства Дагестана. В настоящее время на предприятии проходит процедура перерегистрации формы собственности, и в ближайшее время оно перейдет в руки частного собственника.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

Этим частным собственником, как пишет «Черновик», может оказаться ООО «Койсу», для которого уже выделено 115 га территории ипподрома, расположенного между Махачкалой и Каспийском. Издание опровергает информацию Минсельхозпрода РД о приходе частного инвестора и сообщает, что работников завода уже заставили написать заявление об увольнении, а все лошади и имущество переходят в распоряжение Комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами. Отметим, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что с 1 сентября завод ликвидируют из-за нерентабельности предприятия. Неравнодушные жители региона организовали сбор подписей под петицией в адрес главы Дагестана в пользу сохранения конезавода.

На данный момент здесь находятся 85 лошадей, 50 из которых — маточное поголовье породистых ахалтекинцев. В свое время завод славился тем, что проводит масштабную селекционную работу. Там же работает и детская конно-спортивная школа «Джигит». Это единственная школа в республике, обучающая верховой езде.

Напомним, ранее городские власти заявили о том, что на территории ипподрома и конезавода общей площадью примерно в 600 га будет построен жилой комплекс «Порт-Петровск». Ипподром с заводом и конюшней переносится севернее Махачкалы в поселок Шамхал, где им будет выделена земля площадью 160 га.