Приштина, Сербия, 30 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



sfw.so Граната

Полиция Косово арестовала шесть сторонников оппозиции, которые, по мнению следствия, забросали гранатами здание парламента, заявили в прокуратуре страны 30 августа. Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей обвинения, шестеро арестованных уже признали свою причастность к «планированию, организации и осуществлению атаки», которая произошла в начале августа.

Суд Приштины, как ожидается, вынесет решение в течение двух дней по вопросу о том, грозит ли им судебный процесс по обвинению в совершении актов насилия против государственных учреждений.

Инцидент произошел 4 августа во время акции протеста противников заключения властями Косово соглашения с Черногорией по вопросу границ. Граната была брошена во двор законодательного органа, жертв удалось избежать.