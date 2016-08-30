Москва, 30 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. С началом нового учебного года ситуация на дорогах Москвы изменится: количество автомобилей достигнет 3х миллионов, загруженность улиц вырастет, заявил на прес-конференции 30 августа заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков. В связи с этим москвичам рекомендуют как можно чаще пользоваться общественным транспортом, сообщает корресподент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

«Сегодня наиболее загружены магистрали в утренний час-пик, в основном — это восток Москвы, где идут ремонтные работы. На Шоссе Энтузиастов движение стоит 34 минуты времени, на Волгоградском проспекте — 23, на Проспекте Андропова — 17, на Щелковском шоссе — 12 минут. В этих заторах люди тратят дополнительное время. Как бы плачевно не было, к поездке нужно будет прибавить еще около 36% времени с учетом увеличения трафика и сезонных изменений», — заявил Поляков.

По его словам, в сентябре наибольшие заторы ожидаются на Кремлевской набережной, на северо-западе Садового кольца, на участке Бульварного кольца и на Малой Дмитровке.

«Суть заключается в том, что если летом на этих участках заторы были в 7 баллов, то теперь ожидаются до 9 баллов», — подчеркнул он, уточнив, что именно 31 августа и 1 сентября ожидаются заторы рядом с Рижским и Киевским цветочными рынками.

Замглавы ЦОДД добавил, что на движение повлияет проводимые работы по сужению полос из Москвы в область, а также реализация программы благоустройства «Моя улица». «Из-за этого в вечерний час-пик будут определенные затруднения», — пояснил Поляков.

Напомним, по данным ЦОДД, в 2015 году в первой половине августа рост числа автомобилей составил 1%: с 3,29 млн до 3,31 млн.

Ранее глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил, что пробки в городе исчезнут, если 200 тысяч автомобилистов пересядут на общественный транспорт. Также чиновник отметил, что согласно мировому рейтингу TomTom, в 2015 году пробки в столице уменьшились на 6%.