Хараре, 30 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Комиссия по правам человека в Зимбабве (ZHRC) обвинила полицию в жестокости и нарушении прав демонстрантов по время подавления антиправительственных демонстраций в течение последних двух месяцев, сообщает 30 августа Reuters.

U.S. Marine Corps Африканские силовики

Шестьдесят восемь человек были обвинены в нарушении общественного порядка в ходе столкновений, произошедших между демонстрантами и полицией 26 августа.

Роберт Мугабе, президент правящей партии Зимбабве, заявил что в Зимбабве не удастся организовать «арабскую весну», намекая на волну восстаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2011 году, некоторые из которых привели к свержению правительств, в то время как другие были остановлены силами безопасности.

Рост политической напряженности в Зимбабве связан с проблемами в экономике, задержкой заработных плат государственным служащим, высоким уровнем безработицы.

80 процентов населения страны не могут найти работу.