Москва, 30 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) не располагают новыми данными о состоянии 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова, госпитализированного в больницу 27 августа. Об этом заявил во вторник, 30 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

José Cruz/ABr Ислам Каримов

«Мы (власти РФ) знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения, — заявил представитель Кремля журналистам. — Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем».

Песков добавил, что информация о смерти президента Узбекистана не нашла своего подтверждения, «из этого исходим».

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что власти РФ поддерживают контакты с Узбекистаном по дипломатическим и ведомственным каналам.

«Они (контакты с Узбекистаном) постоянные — и по дипломатическим каналам, и иным, по ведомственным каналам», — сказал Песков.

Ранее агентство «Фергана.ру» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что глава Узбекистана Ислам Каримов скончался 29 августа в районе 13:30 мск. Позже в аппарате президента республики данные сведения опровергли.

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