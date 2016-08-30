Алушта, Крым, 30 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Многодетные семьи, из которых обучаются в муниципальных школах Алуштинского округа, получат денежную компенсацию на приобретение школьной и спортивной формы, либо заменяющих их комплектов детской одежды. Соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета, сообщают 30 августа «Новости Крыма» со ссылкой на управление образования и молодежи администрации города.

П. Семячкин. Первоклассники. 1960-е

Сейчас администрации Алушты поручено разработать и утвердить порядок выплаты данной компенсации, предусмотреть расходы, необходимые для реализации данного решения в 2016 году. Дополнительная мера социальной поддержки многодетным семьям будет предоставляться в заявительном порядке

Ранее начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина указывала на то, что в Крыму, в отличие от многих других регионов РФ, нет закона об обеспечении детей из многодетных и малоимущих семей школьной формой за счет бюджетных средств.

«Субъектового закона такого нет. Об этом стоит задуматься всем нам. Должен быть региональный закон, регламентирующий этот вопрос. Только тогда министерство соцполитики или министерство образования, или любой другой орган смогут закладывать в бюджет деньги, финансировать и обеспечивать родителей», — заявляла Сухина в эфире радио «Спутник в Крыму» 25 августа.

В то же время в Крыму действует закон № 39-ЗРК «О социальной поддержке многодетных семей», которым предусмотрены льготы для этой категории граждан — например, оплата жилищно-коммунальных услуг в размере 50% и льготный проезд в общественном транспорте.

Между тем отметим, что 26 мая правительство Севастополя приняло постановление о компенсации затрат на приобретение школьной формы для детей, воспитывающихся в многодетных семьях, в рамках программы социальной поддержки жителей Севастополя на 2015 — 2020 годы.

Согласно постановлению, размер компенсации не может превышать более 3,5 тысячи рублей на одного ребенка. Право на выплату компенсации имеют семьи, в составе которых трое и более детей от шести до 18 лет, при этом среднемесячный доход семьи не должен превышать 100 тыс. рублей