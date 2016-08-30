Киев, 30 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт на Украине

До 7 сентября Совет директоров Международного валютного фонда не планирует рассматривать вопрос предоставления Украине кредитов. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что в начале сентября Совет директоров рассмотрит программы сотрудничества с Белоруссией, Брунеем, Суданом, Сербией, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати.

Напомним, ранее МВФ обещал принять решение о выделении кредитного транша Украине в конце августа. В июле глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что до конца 2016 года ожидает два кредитных транша от МВФ в рамках программы EFF на общую сумму $2,7 млрд.

В свою очередь 30 августа агентство Bloomberg проинформировало, что международные эксперты оценили возможность дефолта Украины до 2019 года в 17,8%. Таким образом, Украина заняла третью строчку рейтинга после Венесуэлы и Греции.

Отмечается, что спустя год после того, как Украина провела реструктуризацию долга в $18 млрд, рынок облигаций Украины снова начинает отклоняться от курса. Если в первые семь месяцев 2016 года Украина лидировала среди развивающихся рынков Европы, то в августе украинские облигации потеряли часть роста после того, как обострившиеся отношения с РФ из-за Крыма продемонстрировали угрозы для национальной безопасности.

По словам старшего стратега Danske Bank A/S (Хельсинки) Владимира Миклашевского, сейчас слишком велика неопределенность вокруг программы МВФ и слишком высоки политические риски, чтобы обсуждать выпуск новых облигаций в рамках программы сотрудничества.

На конец июля на украинские облигации приходилось 1,4% долговых портфелей, что соответствует уровню вложений в облигации Индии, Казахстана или Румынии, говорится в августовском обзоре ING Groep NV со ссылкой на данные EPFR.

Спекулятивные инвестиции в августе стали уходить из страны после того, как президент России Владимир Путин обвинил Украину в подготовке терактов в Крыму, а украинский президент Петр Порошенко предупредил об угрозе российского вторжения. Доходность украинских облигаций с погашением в сентябре 2019 года подскочила в августе на 50 базисных пунктов до 8,42%.

Напомним, 19 августа президент Порошенко по телефону обсудил с вице-президентом США Джозефом Байденом возможность предоставления Украине транша МВФ и кредитных гарантий США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа посол США на Украине Джеффри Пайетт отметил, что Украина сама справляется с экономическими трудностями, поэтому Киев не нуждается в получении очередного транша от МВФ. Пайетт отметил, что Украине хватает резервов для поддержания стабильного курса гривны. «Хорошей новостью является то, что с практической точки зрения Украина не нуждается в выделении транша МВФ сегодня. Их обменный курс стабилен, их резервы достаточны, доверие по-прежнему существует», — сказал Пайетт.