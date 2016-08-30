Бишкек, 30 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. На территорию посольства Китая в столице Киргизии, где сегодня, 30 августа, произошел террористический акт, сотрудники правоохранительных органов Киргизии допустили только представителей китайского агентства «Синхуа». Журналистам из других СМИ допуск в китайское диппредставительство не разрешен, пишет ИА «24.kg».

Nicolas Raymond Флаг КНР

«Об этом позаботился сотрудник дипломатического учреждения, который сказал, что одна из журналисток является супругой работника посольства. После согласования с представителями правоохранительных органов китайские журналисты беспрепятственно прошли за оцепление и вошли в здание. Их сумки и аппаратуру милиционеры проверять не стали», — отмечает издание.

Согласно данным ИА «АКИpress», Госкомитет национальной безопасности Киргизии уже возбудил уголовное дело по факту террористического акта в посольстве Китая. Ответственность за произошедшее в китайском диппредставительстве ни одна террористическая группировка на себя пока не взяла.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 30 августа 2016 года, утром (6:33 МСК) в посольстве КНР в столице Киргизии произошел теракт — водитель-смертник на микроавтобусе Mitsubishi Delica протаранил западные ворота диппредставительства, въехал на его территорию и там привел в действие взрывное устройство. Взрывом фрагменты машины и останки террориста разбросало в радиусе 500 метров. По неофициальным данным, мощность взрыва составила от 6 до 100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта получили осколочные ранения несколько человек, погибших, кроме самого террориста, нет. Расследованием произошедшего теракта занимаются эксперты киргизских спецслужб и милиции, также им будут помогать сотрудники правоохранительных органов Китая, которые в ближайшее время прилетят в Бишкек по приглашению властей Киргизии.