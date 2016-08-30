Екатеринбург, 30 августа, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Свердловской области уже зарегистрировано более 100 нарушений и жалоб, связанных с выборами. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника Управления организации охраны общественного порядка Главного Управления МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Жалуются в том числе и кандидаты или их представители. Граждане сообщают о фактах кражи и порчи баннеров и о других посягательствах на имущество кандидатов.

Сейчас полиция проверяет поступившие сообщения. Но, по словам полицейского, информация о том, что причиной посягательств являются происки конкурентов, не подтверждается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге неизвестные похитили рекламные щиты одной из партий. По данным стражей порядка, некоторые щиты могли быть сняты на законном основании, так как были неправильно размещены.

Напомним, 18 сентября свердловчане будут выбирать депутатов областного Заксобрания. Также они проголосуют по кандидатам в депутаты Госдумы.