Севастополь, 30 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Правительство Севастополя определило предприятие «Царь хлеб» покупателем зерна ржи из резервов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции без проведения торгов. Решение принято 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Как сообщил и.о. директора департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, севастопольское предприятие «Царь хлеб» обратилось в адрес правительства Севастополя и в министерство сельского хозяйства РФ для получения 260 тонн зерна ржи для стабилизации ценовой ситуации.

Корреспонденту в ООО «Царь хлеб» сообщили, между тем, что покупка зерна никак не приведет к снижению цен на хлеб в Севастополе, однако позволит удержать их на сегодняшнем уровне. Поскольку на полуострове рожь не выращивается, предприятию приходилось покупать зерно по коммерческим ценам «на материке».

Рожь из резервов федерального фонда стоит намного дешевле «коммерческой». Но высокая стоимость доставки и сложная логистика сравняет цену сырья с себестоимостью. Это и позволит сохранить розничные цены на сегодняшнем уровне. При этом, как добавил собеседник, 260 тонн ржи хватит всего на два месяца.

Добавим, что в июне продукция городского хлебокомбината «Царь-Хлеб» подорожала на 10%.

По информации СМИ, в мае текущего года из-за угрозы повышения цены на хлеб и нехватки сырья, власти города обратились к правительству страны за содействием в покупке недорогого зерна ржи — для сдерживания цен на хлеб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе правительство РФ разрешило реализацию ржи из запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции без проведения торгов на биржах для пяти субъектов РФ. Для города Севастополя был определен объем до 0,26 тыс. тонн.

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Принятое решение позволит удовлетворить потребности этих субъектов РФ в сырье для производства ржаной муки, снизить себестоимость производства ржано-пшеничных сортов хлеба, обеспечить деятельность предприятий.