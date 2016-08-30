Москва, 30 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Российское производство находится в ситуации стагнации и спада, кроме импортозамещающих секторов, и до конца 2016 года не стоит рассчитывать на оживление потребительского и инвестиционного спроса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 августа вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя ухудшение прогноза Минэкономразвития по спаду ВВП до конца 2016 года.

agregator.pro Снижение показателей

«Российская экономика — это не только нефть и газ, а также другие секторы экономики, которые завязаны на экспорт, — это ещё и отрасли, обслуживающие внутреннее потребление. Тут, как и прежде, пока относительно неплохо ощущают себя импортозамещающие производства, но в остальном — стагнация или спад», — констатировал он.

При этом население и бизнес готовятся к длительному кризису, отметил эксперт. «Население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения на фоне снижения реальных располагаемых доходов и не испытывая оптимизма в отношении будущего. Бизнес также не торопится инвестировать, дожидаясь завершения периода неопределенности и структурных реформ», — пояснил эксперт.

Такая ситуация может тянуться ещё долгое время, прогнозирует Вернер. «В условиях сжатия бюджетных расходов в реальном выражении должна либо резко улучшиться конъюнктура на товарных рынках, либо должны возникнуть условия для отказа бизнеса и населения от «защитного» поведения, после чего впоследствии можно будет увидеть оживление потребительского и инвестиционного спроса», — подчеркнул он.

До конца 2016 года на это вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик. «Цены на нефть могут лишь в первой половине 2017 года перейти в состояние дефицита поставок, а обсуждение проекта реформ состоится, вероятно, лишь к концу 2017 года», — предположил он.

Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения ВВП РФ в 2016 году до 0,6% с 0,2%, при этом прогноз по инфляции улучшен до 5,8% с 6,5%. При этом прогноз по динамике ВВП на 2017 год в базовом сценарии Минэкономразвития также незначительно ухудшен до роста в 0,6% с 0,8%, в 2018 году до 1,7% с 1,8%, в 2019 году до 2,1% с 2,2%, сообщают «Ведомости».