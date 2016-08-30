Париж, 30 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум.



haber.sol.org.tr Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 30 августа, что военная операция вооруженных сил Турции на севере Сирии может вызвать эскалацию конфликта, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Елисейского дворца выступил на встречи с послами Франции, в ходе которой он отметил, что на этот раз и «Турция решила направить свои вооруженные силы на сирийскую территорию для борьбы против ИГИЛ (запрещено в РФ)».

«Из-за этих многочисленных, противоречащих друг другу вмешательств существует риск всеобщего обострения», — подчеркнул президент Франции.

По его словам, понятно и то, что после произошедших в Турции атак целью операции «Щит Евфрата» являются также курдские силы, противостоящие ИГИЛ (запрещено в РФ).