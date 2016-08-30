Курск, 30 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Члены курского регионального отделения «Патриотов России» обратились с открытым письмом к возглавляющему партию Геннадию Семигину, потребовав снять с выборов в Госдуму Александра Руцкого, передают «Курские известия».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород. «Патриоты России» в пути на 2017

Бывшего губернатора Курской области Александра Руцкого, вокруг которого перед единым днем голосования 18 сентября уже возник ряд крупных скандалов, однопартийцы обвинили в том, что «Патриотов России» не допустили до выборов в Курскую областную думу — не хватило достоверных подписей избирателей. Также «патриоты» были недовольны кадровым решением Геннадия Семигина, который во главе регионального отделения поставил Руцкого, лишив должности Геннадия Баева, имя которого в регионе сейчас, по их мнению, известно лучше. Письмо, как сообщают «Курские известия», завершено требованием снять с выборов Александра Руцкого и вернуть региональному отделению Баева в качестве руководителя. Подписавшиеся 15 человек, если их требования не выполнят, заявили о намерении с помощью петиций добиваться смещения Семигина с поста руководителя партии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с именем Александра Руцкого связан ряд предвыборных скандалов. Из-за «Патриотов России» секретарю избиркома Сергею Мальцеву ЦИК рекомендовал покинуть пост, так как ряд документов от кандидатов был принят отдельно. Позже Мальцев подал в СК РФ заявление о том, что представитель «Патриотов» Александр Руцкой в присутствии соратников и членов избиркома угрожал секретарю физической расправой и оскорблял его.

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Также бывшая уполномоченная «Патриотов России» Надежда Черникова обвинила однопартийцев в подделке подписных листов. Избирком перепроверил документы, нашел подписи, сделанные от имени умерших граждан, лиц, находящихся в местах лишения свободы, недееспособных граждан и граждан, убывших с места прохождения службы, и подал заявление в Следственный комитет.

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Сейчас СК РФ расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства».

Также курские СМИ сообщают, что не очень гладко проходит общение Руцкого с избирателями в муниципалитетах: например, портал 46tv опубликовал кадры со встречи, на которых в ответ на замечание из зала Руцкой разразился нецензурной бранью и попытался прорваться в зал к обидчику, но его удержала охрана.