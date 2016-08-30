Москва, 30 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В 2016 году ЕГЭ по физике, химии, биологии в тестовом режиме с готовыми ответами будут сняты. Далее первый раз в этом году в 9-х классах будет устная часть русский язык и литература. Об этом сегодня, 30 августа, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

«Будем делать всё поступательно, без резких скачков. Это важно, потому что ЕГЭ позволяет ребятам из разных регионов поступить в вузы. Здесь нужно идти по пути улучшения совершенствования. Убирание всех тестов — кнопочки «да», «нет» — постепенно будет вести к качественному углублению знаний», — сказала Васильева

«К ЕГЭ нужно готовить с первого класса. Не учить нажимать кнопки и давать знания школьникам в течение учебы», — подчеркнула министр образования.