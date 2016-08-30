Бангкок, 30 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Жители района Нонг Фаеб, расположенного в провинции Районг, восточной части Таиланда, протестуют против строительства нефтегазовой компанией PTT Public Company пятого газопровода, сообщает 30 августа Bangkok Post.

OpenClipart-Vectors Протест

Протестующие утверждают, что новый газопровод пройдет недалеко от местной школы и храма. Также жители сообщили, что помимо строительства пятого газопровода, запланировано строительство морского порта, хранилищ газа и газоперерабатывающего завода вблизи жилого района Нонг Фаеб.

«Мы живем в постоянном страхе. Недавно на газоперерабатывающем заводе произошел взрыв, после которого начался пожар. Руководство завода до сих пор не объяснило нам, что случилось», — сказал один из местных жителей, отказавшийся назвать свое имя.

Пятый газопровод компании PTT Public Company предназначен для транспортировки природного газа объемом 600 млн кубометров в день через девять провинций — Районг, Чонбури, Чачоенгсао, Прачинбури, Бангкок, Патхумтхани, Аюттхая, Нонтабури и Накхонпатхом. Природный газ будет поставляться на электростанции, также будет использоваться в промышленности и транспорте.