Бишкек, 30 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Террористы, которые 30 августа осуществили взрыв на территории посольства Китая в Бишкеке, преследуют сразу несколько целей. Об этом, как передает Sputnik, сообщил ветеран ГКНБ, эксперт по проблемам безопасности, полковник спецслужб в отставке Талант Разаков.

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«Террористы преследуют несколько целей — запугать жителей страны перед Днем независимости, вызвать ухудшение отношений Китая с Киргизией и внести нестабильность в страны СНГ», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в непосредственной близости от посольства КНР в столице Киргизии 30 августа. Злоумышленник погиб на месте инцидента, три находившихся в тот момент на территории диппредставительства гражданина Киргизии получили осколочные ранения.

Кроме того, в результате взрыва пострадали здания, входящие в комплекс посольства Китая: выбиты стекла, сорвана часть покрытия фасада.

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