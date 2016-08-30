Брянск, 30 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Задолженность ГУП «Брянсккоммунэнерго» перед «Газпром межрегионгаз Брянск» за месяц уменьшилась на 132 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные на официальном сайте поставщика данные, долг госпредприятия составляется 2,254 млрд рублей. В июле долг был равен 2,386 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом первая пятерка крупнейших должников претерпела некоторые изменения. На втором месте, так же, как и в июле, оказалось АО «Брянские коммунальные системы» с долгом в 259 млн рублей. На третьем — ОАО «Кварцит» (задолженность — 135 млн рублей). Четвертым по величине долга стало АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», но ситуация изменилась не из-за роста задолженности, а уменьшения долгов других предприятий. Сейчас завод должен за газ примерно 83,7 млн рублей. На пятом месте оказалось ООО «Брянская теплосетевая компания» (долг — 57,4 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2016 года Брянская область была названа регионом, в котором ситуация с долгами за газ наиболее сложная. Так, тогда представители «Газпрома» говорили о том, что общий долг достиг 5,17 млрд рублей. При этом При этом 2,8 млрд рублей — долг только теплоснабжающих организаций. Летом к губернатору Александру Богомазу обратился глава администрации Брянска Александр Макаров с просьбой посодействовать в решении проблемы. По его словам, город не сможет справиться с долгами без дополнительных денег. Губернатор тогда поручил проработать вариант.