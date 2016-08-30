Париж, 30 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Париж выступит с требованием о прекращении переговоров, касающихся Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с США, об этом заявил госсекретарь по внешней торговле при МИД Франции Матиас Фекл, сообщает 30 августа AFP.

Борис Кустодиев. Гостиный двор (В торговых рядах). 1916

«Франция требует прекращения переговоров по Трансатлантической зоне свободной торговли и Трансатлантическом партнерстве в области торговли и инвестиций», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о провале переговоров, касающихся свободной торговли между Европейским союзом и США, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль. Политик обратил внимание на то, что стороны не пришли к единому мнению ни по одному из пунктов соглашения по итогам 14 раундов переговоров.