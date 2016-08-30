Франция потребует прервать переговоры с США о торговом партнерстве
Париж, 30 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Париж выступит с требованием о прекращении переговоров, касающихся Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с США, об этом заявил госсекретарь по внешней торговле при МИД Франции Матиас Фекл, сообщает 30 августа AFP.
«Франция требует прекращения переговоров по Трансатлантической зоне свободной торговли и Трансатлантическом партнерстве в области торговли и инвестиций», — отметил чиновник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о провале переговоров, касающихся свободной торговли между Европейским союзом и США, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль. Политик обратил внимание на то, что стороны не пришли к единому мнению ни по одному из пунктов соглашения по итогам 14 раундов переговоров.