Мехико, 30 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Мексиканские власти купили страховку от очередного падения цен на нефть в будущем году, заплатив более одного миллиарда долларов. Страховка покрывает объем добычи в 250 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в министерстве финансов Мексики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Мексиканцы посчитали, что не хотят рисковать, поэтому захедэировали (сделка на одном рынке для компенсации влияния ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке) объем добычи. Среднегодовой показатель цены на нефть в 2017 году установлен на уровне в $42 за баррель, покрывая объем производства в 250 млн баррелей, прописано в условиях страховки. Покупка такой страховки — дело не только недешевое, но еще и долгое, и трудозатратное. Так, чтобы обеспечить себе гарантию, Мексика совершила на международном рынке страхования в сумме 46 операций. Как пояснили в Минфине страны, страховка от падения цены нефти защищает расходную часть федерального бюджета.

Напомним, что программу страхования от падения цен на нефть в 2017 году Мексика начала еще в июне-июле, то есть в момент, когда фьючерсные цены на черное золото следующего года находились на своем пике. С точки зрения экспертов, в этом году Мехико может второй год подряд получить значительные выплаты по своей нефтяной страховке для покрытия ущерба от падения цен. Выплаты по страховке могут достигать трех миллиардов долларов.

Вообще эта латиноамериканская страна с 1990 года хеджирует нефтяные цены. В конце 2015 года Мексика застраховала свои нефтяные риски от падения цен на нефть у пула международных банков на уровне в $49 за баррель, заплатив $1,1 млрд. Кроме того, в начале прошлого года Мехико получила примерно $6,3 млрд за предыдущую страховку.

Мексика — одна из крупных стран-производителей нефти. Она сегодня занимает десятое место в мире по добыче черного золота. Производство здесь — на уровне в 2,2 млн баррелей в сутки. Десять лет подряд местная нефтяная компания Pemex добывала по 3,38 млн баррелей ежесуточно, что для страны является рекордом. В настоящее время тенденция последних двух лет на мировом рынке привела к сокращению производства, поэтому власти решили переломить ход ситуации. Еще одна проблема нефтяной отрасли Мексики — нехватка перерабатывающих мощностей. Поэтому страна вынуждена закупать огромные объемы бензина, притом, что имеет на своей территории хорошо развитое производство нефти.

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В апреле текущего года объем производства Pemex составил 2,18 млн баррелей в сутки при установленном ориентире в 2,25 млн баррелей ежесуточно. Однако добыча может сократиться еще больше. В июне текущего года глава компании Pemex Хосе Гонсалес Анайя заявлял, что добыча нефти в Мексике в 2017 году упадет ниже 2,13 млн баррелей в день, а стабилизация на рынке может наступить только в 2018 году. По словам Гонсалеса, Pemex продаст нестратегические активы и в будущем выйдет на публичный рынок со своими акциями. Позже ИА REGNUM сообщало, что мексиканцы выставили на продажу 12 новых участков, площадью каждого примерно в 350 квадратных километров, для разработки и добычи углеводородного сырья. Теперь за них планируется выручить как минимум пять миллиардов долларов.