Новая Ляля, Свердловская область, 30 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Свердловском городе Новая Ляля сотрудники полиции поймали торговцев дорогими «чудо-лекарствами». Уплаченные за покупку деньги были возвращены обманутым гражданам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловской полиции.

ru.torange.biz Незаконная торговля лекарствами

Сыщики установили, что двое граждан собрали жителей микрорайона «Заречный» и расхваливали им один из медицинских препаратов. За лекарство они просили 10 тыс. 800 рублей. Несколько пожилых граждан повелись на рекламу и купили препарат. Однако позднее они обнаружили, что он стоит гораздо дешевле, и обратились за помощью в полицию.

Реализаторами оказались жители Нижнего Тагила в возрасте 23 и 30 лет. За незаконную торговлю медпрепаратами им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Отметим, медпрепараты — не единственное, на чём пытаются нажиться нечистые на руку торговцы. Также в сфере их интересов бытовая техника, в частности, пылесосы, которые они продают по заоблачным ценам. Кроме того, в регионе действуют и фирмы, которые под видом оказания косметологических услуг вынуждают граждан покупать косметику. Причём цены за якобы волшебные предметы могут доходить до 50 тыс. рублей, а если у гражданина нет с собой денег, его вынуждают брать кредит.