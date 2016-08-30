Самара, 30 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В рамках городской программы на приведение школ Самары к нормам пожарной безопасности выделено 25 млн рублей, из них большая часть средств направлена на ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной безопасности. Такую информацию сообщила руководитель Департамента образования мэрии Лилия Галузина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ю.С. Ляхов. Пионерка

По данным чиновницы, 1 сентября за парты сядут более 112 тыс. детей, что почти на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. Первоклассниками в этом году станут 12 тыс. 700 детей.

В настоящее время в Самаре функционируют 160 общеобразовательных учреждений. В это число входят и новые школы, которые впервые откроют свои двери 1 сентября: школа №7 в микрорайоне Крутые Ключи на 1360 мест и школа №57 на 1000 мест в поселке Волгарь. В систему общего образования вернули школу №75, которая полностью переоборудована и подготовлена к началу учебного года.

Существенно обновлена школа №144. В ней был произведен комплексный ремонт помещений, в том числе, был оснащен новейшим оборудованием актовый зал, благоустроена территория и установлена игровая зона для детей.

Во многих школах произвели косметический ремонт, были заменены системы отопления, отремонтированы лестничные марши и столовые. В 2016 году был отремонтирован спортивный зал в Самарском спортивном лицее. Также новая универсальная спортивная площадка появилась в школе №66 Советского района, отметила Лилия Галузина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе 1 сентября 2016 года за школьные парты сядут более 310 тыс. учащихся, эта цифра соответствует количеству учеников в 90-е годы прошлого века. Около 10% школьников (около 30 тыс. человек) по-прежнему будут учиться во вторую смену. Об этом заявил министр образования и науки области Владимир Пылёв. По его прогнозам, число школьников в ближайшие годы увеличится примерно на 5−8 тыс. человек, а через 5−6 лет их число достигнет 330 тыс. В планах самарских властей — для ликвидации второй смены в школах до 2024 года построить и реконструировать 60 школ.

На сегодняшний день школы Самарской области на 100% обеспечены учебниками. На обновление учебной литературы в этом году из регионального и федерального бюджета выделено 208 млн рублей. На эти средства закуплено 640 тыс. учебников.

По словам Владимира Пылёва, в 2016—2017 учебном году за свой счет родителям предстоит покупать только учебные тетради, атласы, контурные карты. Родители вправе выбирать для своих детей образовательную программу и, если учитель предлагает обучаться по учебнику, который отсутствует в школьной библиотеке, у них есть возможность отказаться и попросить заменить программу.