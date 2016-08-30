Женева, Швейцария, 30 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум.



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Специальный посланник ООН по делам Сирии Стаффан де Мистура заявил 30 августа, что переговоры, которые проведут официальные лица США и России на этой неделе, носят решающий характер для восстановления перемирия в Сирии, сообщает Reuters.

«Дискуссии между Российской Федерацией и США, которые состоятся на этой неделе, носят решающий характер для возобновления режима прекращения огня», — отметила официальный представитель де Мистуры Джессии Чахин на пресс-конференции в Женеве.

Де Мистура также в очередной раз призвал ввести 48-часовое гуманитарное перемирие в Алеппо для того, чтобы в город могло быть доставлено продовольствие, а также для эвакуации раненых.