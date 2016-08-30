Калужский губернатор поручил погасить долги за энергоресурсы
Калуга, 30 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Более 4 миллиарда рублей долгов за поставки энергоресурсов, должны быть погашены к началу отопительного сезона, — поручил 29 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Долги за газ сейчас составляют 753 миллиона рублей, за электроэнергию около полутора миллиардов, по воде — 601 миллион, по теплу — 1 миллиард 690 миллионов рублей. К отопительному сезону все эти долги должны быть сведены на нет», — подчеркнул Анатолий Артамонов. .
Как сообщало ИА REGNUM, 2 миллиарда 581 миллион рублей составила задолженность по оплате за энергоресурсы в Калужской области по состоянию на 11 января 2016 года. Долги по оплате за энергоресурсы в основном возникли из-за сбоев в работе Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) области, а также того, что недобросовестные управляющие компании освоили схему намеренного банкротства.
Так, только за два года в Калужской области подано 127 исков на сумму 320 млн рублей. Впрочем, 150 млн рублей вернуть невозможно, так как управляющие компании благополучно для себя обанкротились. Также из-за высоких тарифов «Почты России» на доставку квитанций ЕИРЦ заключил договор с частными компаниями на их доставку. Однако частники подошли к делу безответственно, и многие потребители квитанции не получили, и в конце 2015 года образовалась большая задолженность жилищно-коммунальных предприятий области перед ресурсоснабжающими организациями.
Напомним, в России с 1 января 2016 года штрафы за неоплату счетов ЖКХ увеличились в два раза. Таким образом, власти собираются ужесточить ответственность неплательщиков. Сейчас пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на день фактической оплаты. Срок просрочки значения не имеет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий долг жителей России за услуги ЖКХ вырос в 2015 году на 10% и превысил 1 трлн рублей.
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