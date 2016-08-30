Калуга, 30 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Более 4 миллиарда рублей долгов за поставки энергоресурсов, должны быть погашены к началу отопительного сезона, — поручил 29 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужскорй области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

«Долги за газ сейчас составляют 753 миллиона рублей, за электроэнергию около полутора миллиардов, по воде — 601 миллион, по теплу — 1 миллиард 690 миллионов рублей. К отопительному сезону все эти долги должны быть сведены на нет», — подчеркнул Анатолий Артамонов. .

Как сообщало ИА REGNUM, 2 миллиарда 581 миллион рублей составила задолженность по оплате за энергоресурсы в Калужской области по состоянию на 11 января 2016 года. Долги по оплате за энергоресурсы в основном возникли из-за сбоев в работе Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) области, а также того, что недобросовестные управляющие компании освоили схему намеренного банкротства.

Так, только за два года в Калужской области подано 127 исков на сумму 320 млн рублей. Впрочем, 150 млн рублей вернуть невозможно, так как управляющие компании благополучно для себя обанкротились. Также из-за высоких тарифов «Почты России» на доставку квитанций ЕИРЦ заключил договор с частными компаниями на их доставку. Однако частники подошли к делу безответственно, и многие потребители квитанции не получили, и в конце 2015 года образовалась большая задолженность жилищно-коммунальных предприятий области перед ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, в России с 1 января 2016 года штрафы за неоплату счетов ЖКХ увеличились в два раза. Таким образом, власти собираются ужесточить ответственность неплательщиков. Сейчас пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка на день фактической оплаты. Срок просрочки значения не имеет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий долг жителей России за услуги ЖКХ вырос в 2015 году на 10% и превысил 1 трлн рублей.

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