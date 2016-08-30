Минск, 30 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Проходящая в Белоруссии парламентская кампания не должна дестабилизировать обстановку. Об этом 30 августа на встрече с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Белорусии заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному сообщению, во встрече приняли участие специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, зампредседателя ПА ОБСЕ Кент Харстед и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Каетана де Зулуета Овтрам. Лукашенко заверил, что их миссия будет успешной, а выборы пройдут честно и достойно.

«Мы не хотим, чтобы выборы дестабилизировали обстановку в стране. Слава богу, последние выборы у нас к этому не привели. И я буду делать все, чтобы так не случилось и после этих парламентских выборов», — заявил Лукашенко.

«Нам многие и много советуют. Мы — хорошие ученики. Учиться никогда не поздно. Но мы будем делать все, чтобы было как можно лучше для белорусского народа, чтобы мы выполняли и соответствовали основным демократическим критериям подобных выборов», — отметил руководитель постсоветской республики.

Лукашенко также рассказал о своей главной задаче при организации и проведении выборов: «Безопасность, честность и принципиальность — это главная задача президента. И я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом и чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной».

«В парламент должны прийти люди, которые умеют трудиться и писать законы», — подчеркнул он.

Также сегодня, 30 августа глава МИД Белоруссии Владимир Макей провёл переговоры с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ в ПП НС Каетаной де Зулуетой Овтрам. По итогам министерство проинформировало: «В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с наблюдением за текущими парламентскими выборами по линии ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, основным днём голосования при выборах членов нижней палаты белорусского парламента — Палаты представителей, является 11 сентября. Политологи считают, что при применении административного ресурса от трети до половины выборщиков проголосуют досрочно. Независимые эксперты отмечают также низкий интерес населения к парламентской кампании со стороны населения, значительная часть которого считает, что списки «палаточников» уже составлены и формальная процедура голосования ничего не решит. Также в сентябре будет сформирована верхняя палата Нацсобрания — Совет Республики.

Отметим, что ЕС и США увязали итоги парламентской кампании в Белоруссии с возможностью улучшения контактов с официальным Минском. Александр Лукашенко по итогам президентской кампании 2015 года продлил своё пребывание на высшем государственном посту, который он бессменно занимает с 1994 года, ещё на пятилетку.