Петрозаводск, 30 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд сегодня, 30 августа, удовлетворил иск лидера партии «Родина» в Карелии Николая Тараканова и снял с выборов в Петрозаводский городской совет список кандидатов партии «Яблоко». Как сообщает ИА REGNUM, лидер списка, экс-глава Петрозаводска Галина Ширшина на своей странице в социальной сети Facebook в связи с этим заявила: «У нас в Карелии так: до выборов оппозицию сажают, во время выборов снимают… Власть изображает честные выборы там, где нет сильных конкурентов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По информации на официальном сайте «Яблока», в своем иске Николай Тараканов указывал, что предвыборный штаб партии не выполнил ряд обязательных норм при оформлении регистрационных документов кандидатов в депутаты горсовета.

В течение пяти дней представители «Яблока» планируют обратиться в Верховный суд Карелии, чтобы опротестовать решение городского суда.

Напомним, 25 июля региональным советом карельского «Яблока» было принято решение о том, что экс-мэр Петрозаводска, советник председателя партии «Яблоко» Галина Ширшина возглавит список партии на выборах в Петрозаводский городской совет. По данным пресс-службы партиии, всего в общемуниципальную часть списка вошли три человека. Вторым номером — действующий депутат Петросовета, учитель СОШ № 46 Владимир Федосов, третьим — председатель Петрозаводского городского Совета ветеранов Галина Карасова.

Список «Яблока» состоит из 14 территориальных групп, в каждой из которых по три кандидата — всего 42 человека. Среди них член федерального Бюро партии, старший научный сотрудник Института геологии Карельского научного центра РАН Дмитрий Рыбаков, главный редактор газеты «Карельская губерния» Иван Гусев, председатель Совета ветеранов одного из микрорайонов Петрозаводска Валентина Носова, неоднократный чемпион России и Европы по тайскому боксу Наталья Дьячкова, депутат Петросовета Дмитрий Макеев.

Также «Яблоко» выдвинуло кандидатов в 14 одномандатных округах. Среди них преподаватель Державинского лицея Максим Иванов, руководитель детского ансамбля «Петровская слобода» Ирина Иодко.

Галина Ширшина будет также баллотироваться в Государственную думу РФ, она идет под восьмым номером в общефедеральной десятке партии.

Ранее региональная конференция карельского отделения партии выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное собрание республики. Его возглавила председатель «ЯБЛОКА» Эмилия Слабунова.

Выборы нового созыва Петразоводского городского совета пройдут в единый день голосования 18 сентября. В этот же день в Карелии будут избирать депутатов Законодательного собрания республики, Государственной думы и членов Федерального Собрания РФ.

Напомним также, 25 декабря городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия мэра города Галины Ширшиной за «неисполнение обязанностей». За её отставку проголосовали 23 депутата, против — трое, воздержавшихся не было. Депутаты обвинили мэра в том, что под ее руководством не исполняется генеральный план Петрозаводска, в том числе: строительство очистных сооружений ливневой канализации, реконструкция водопроводных очистных сооружений, перевод потребителей сжиженного газа на природный, организация парковок, ликвидация узких мест улично-дорожной сети. Кроме того, не исполнены государственные полномочия по социальному обеспечению детей-сирот жильем. При этом деятельность по обеспечению строительства нового муниципального жилья главой Петрозаводска не ведется. За весь срок руководства Ширшиной, как заявляли депутаты, не введено ни одного жилого помещения. В ответ на обвинения экс-мэр подала в суд на народных избранников.