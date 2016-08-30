Москва, 30 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Настоящий учитель не нуждается в дополнительной правовой защите. Потому что он Учитель с большой буквы. Об этом сегодня, 30 августа, заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

«В России нужно сделать другое — изменить отношение общества к служению учителя. Правовые аспекты в стране уже есть. У нас должны исчезнуть услуги преподавания, в области образования не бывает услуг. Учитель не оказывает услуги, он воспитывает и обучает будущее поколение страны — сегодня малыши, завтра народ», — отметила Васильева.