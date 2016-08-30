Москва, 30 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Единовременная выплата вместо индексации пенсий окажется выгодной всем пенсионерам, так считает глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, сообщает 30 августа The Moscow Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дроздов отметил, что для тех, чья пенсия невелика, 5 тыс. рублей — это большая сумма, чем индексация пенсии на 8,5%.

«Но всё равно в результате выиграют все, поскольку для всех пенсионеров это будут дополнительные средства — по сути, прибавка к пенсии», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о замене очередной индексации пенсий на единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей. По мнению правительства, единовременная выплата всем пенсионерам в январе 2017 года в среднем компенсирует отсутствие доиндексации пенсий во втором полугодии 2016 года.