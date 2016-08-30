Симферополь, 30 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Ялта, Алушта и Евпатория вошли в десятку самых популярных курортов Российской Федерации для летнего отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на статистику одного из ведущих сервисов поиска отелей.

Иван Айвазовский. Вечер в Крыму. Ялта. 1848

Рейтинг был составлен данным поиска и броней отелей и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года. Помимо крымских курортов, в десятку самых популярных российских курортов вошли Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Ейск, Зеленоградск и Листвянка (Байкал), указывает пресс-служба.

При этом самыми востребованными направлениями для продолжительного отдыха стали Ялта и Сочи.

«Самый продолжительный курортный отдых — в среднем на две недели — бронировали в Ялте и Сочи. В Ялте за проживание в среднем платили 3,2 тысячи рублей в сутки, в Сочи — 3,6 тысяч рублей в сутки», — говорится в сообщении.

В целом же отдых на российских курортах этим летом «бронировали в среднем на 12 дней и платили за проживание в гостиницах 3,3 тысячи рублей в сутки, что на 70% дешевле, чем платили за летний отдых за рубежом», — указывает пресс-служба Минкурорта Крыма.

Отметим, что по данным министерства курортов и туризма Крыма, с начала года на полуострове побывали более 3,5 млн туристов.