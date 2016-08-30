Каракас, 30 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Заместитель Министра иностранных дел Венесуэлы Альварес Эррес заявил, что США готовят переворот в его стране, который может произойти 1 сентября. На эту дату назначен марш протест оппозиции, сообщает AVN.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

По мнению Альвареса Эрреса, США и лично Барак Обама занимаются дестабилизацией ситуации во всей Латинской Америке, с целью свержения левых режимов. А подготовку переворота он назвал «сговором антидемократической оппозиции и международных правых сил», комментирует TeleSUR.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро заявил, что будет подавлять попытку госпереворота более жесткими методами, чем это делал президент Турции Эрдоган. Последуют ли за заявлениями Альвареса Эрреса аресты лидеров оппозиции?