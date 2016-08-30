Ярославль, 30 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 29 августа в мэрии Ярославля состоялись публичные слушания по поводу строительства Карабулинской развязки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, жители Ярославля одобрили этот проект.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Из 199 участников слушаний «за» строительство Карабулинской развязки проголосовали 175, 18 — против, воздержались — 6.

В ходе слушаний обсуждался первый этап создания автодороги от Толбухинского моста до Московского проспекта в районе улицы Гоголя. Затем будет следующий: от улицы Гоголя до проспекта Фрунзе. Территория под развязку уже зарезервирована городом. В начале сентября вся документация будет сдана на государственную экспертизу. Начать реализацию проекта планируется в следующем году.

«Предлагаемый проект планировки сэкономил практически 50% от того резерва, который был заложен изначально. Со всеми собственниками земель, как с юридическими, так и с физическими, работа уже проведена, предложены компенсации. Насколько мы понимаем, эти компенсации удовлетворили жителей, потому что оценка имущества проводилась профессиональной оценочной компанией, которая соответствующим образом аттестована», — пояснил заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова согласна с тем, что Карабулинская развязка «жизненно необходима городу», однако при этом не разделяет оптимизма чиновников насчет гарантий, представленных мэрией жителям Ярославля и городской среде.

«Голосовали в принципе за развязку. Думаю, многие считают, что она нужна — центр города задыхается от транспорта. Однако поддержали проект строительства практически вслепую, поскольку на сайте мэрии не были опубликованы все материалы, и многие моменты людям остались непонятны. Обоснования проектных решений и расчет потоков транспорта и пассажиров не опубликованы, схема пассажирского транспорта не представлена. Попадает ли дом под снос — людям предлагалось выяснить самостоятельно, написав запрос в мэрию. Но какие будут компенсации по сносу домов и что делать, если не согласен с компенсацией? Какие гарантии благоприятной экологической ситуации после строительства развязки? Что будет с ценными историческими домами, которые попадают под снос? Эти вопросы вообще не оценивались авторами проекта», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.