Москва, 30 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Заявления официального Вашингтона относительно якобы «российского следа» в ряде кибератак носят безосновательный характер. Об этом 30 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Andersson18824 Хакер

«По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не считают необходимым «как-то на это обращать внимание».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не стал комментировать заявления со стороны ряда американских политиков о якобы «следе российских хакеров» в истории со взломом серверов американской Демократической партии.

«Не хочу комментировать ничего, будь то тема «российских хакеров», или что-то другое. Это нечистоплотные приёмы, не хочу их комментировать», — сказал Лавров.