ЧП в самолете: Подозреваемый в домогательствах к девочке отрицает свою вину
Москва, 30 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Пожилой житель Тамбова, которого подозревают в домогательстве к несовершеннолетнему ребенку на борту самолета Новосибирск — Москва, отрицает свою вину. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в следственных органах.
Другие детали допроса не уточняются, расследование продолжается.
29 августа представитель Межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте сообщил, что сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение пожилого мужчины, подозреваемого в домогательствах к ребенку на борту самолета.
«На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение», — сказал источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожилой житель Тамбова подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки, сидевшей в соседнем кресле в самолете. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.
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