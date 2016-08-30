Москва, 30 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Пожилой житель Тамбова, которого подозревают в домогательстве к несовершеннолетнему ребенку на борту самолета Новосибирск — Москва, отрицает свою вину. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в следственных органах.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Другие детали допроса не уточняются, расследование продолжается.

29 августа представитель Межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте сообщил, что сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение пожилого мужчины, подозреваемого в домогательствах к ребенку на борту самолета.

«На данный момент личность пассажира установлена и установлено его местонахождение», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожилой житель Тамбова подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки, сидевшей в соседнем кресле в самолете. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

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