Ереван, 30 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2016 года (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) в странах Евразийского экономического союза сохраняется положительная динамика промышленного производства. При этом наибольшим ростом промпроизводства отличилась Армения.

Евразийская экономическая комиссия

Как следует из сравнительных данных Евразийской экономической комиссии, если в январе-июле 2016 г. индекс промышленного производства Евразийского экономического союза составил 100,1%, то рост промышленности Армении зафиксирован на уровне 7,9%. Промышленность Белоруссии зафиксировала спад на 2%, Казахстана — на 1,4%, Киргизии — на 15,6%, а промышленный сектор России возрос на 0,3%.

Из общего роста промпроизводства ЕАЭС в 0,1% на сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров приходится рост в 1,8%, в обрабатывающей промышленности зафиксирован спад на 0,9%, на сектор «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование; водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» приходится рост в объеме 0,2%.

Евразийская экономическая комиссия

Между тем, динамика торговли некоторых членов союза внутри структуры отрицательна. К примеру, объем взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 31%, составив $5,8 млрд. За тот же период взаимная торговля Казахстана и Киргизии сократилась на 12%.

Ситуацию с торговлей призван исправить первый масштабный нормативно-правовой акт союза — новый Таможенный кодекс. Главы правительств стран Евразийского экономического союза в ходе заседания Евразийского межправительственного совета 12 августа достигли принципиальных договоренностей по новому варианту Таможенного кодекса. По идее межправсовета, благодаря действию документа таможенное оформление на внешней границе союза будет унифицировано, а условия перемещения товаров внутри союза заметно упростятся. Документ прорабатывался последние 2,5 года и в действующий кодекс было внесено порядка полутора тысяч правок.

В настоящее время проект договора направлен на согласование национальным правительствам. Планируется, что до 20 сентября этот этап будет завершен. Ожидается, что ТК ЕАЭС будет подписан в декабре этого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Документ заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза.