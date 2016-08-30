Оренбург, 30 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Оренбурге в зале библиотеки клубного комплекса «Яр» в рамках Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» представлен проект Анатолия Белого «Кинопоэзия». Специальным приглашенным гостем стал актер театра и кино Артур Смольянинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

minkult.orb.ru Актер Артур Смольянинов представил в Оренбурге проект «Кинопоэзия»

В рамках проекта создаются короткометражные фильмы, визуализирующие стихотворения великих русских классиков и современных поэтов. К участию в съемках приглашаются известные актеры и музыканты. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Автором идеи и художественным руководителем проекта является актёр МХТ им. А. П. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

Как признался Артур Смольянинов, он сразу ответил согласием на приглашение Белого принять участие в кинопроекте: «Я очень люблю стихи. Я очень люблю поэзию. Это очень важно. При всем этом я понимаю утопичность идеи, потому что, так или иначе, с моей точки зрения, поэзия, к сожалению, так складывается — это не ее инициатива, но поэзия — пока искусство элитарное… Не хотелось бы, чтобы она оставалась принадлежностью меньшинства».

Актер подчеркнул, что целью проекта «Кинопоэзия» является развитие личности самодостаточной и независимой, неуязвимой и неподвластной никаким скучным, тоскливым, печальным, асоциальным элементам: «Суть его в том, чтобы современным киноязыком привлечь внимание ищущих себя и находящихся во внутреннем хаосе и поиске молодых людей к поэзии».

Кино пришло на помощь поэзии. Вместе с тем Смольянинов отметил, что «конечная цель истории — чтобы люди читать начали, потому что поэзию нельзя смотреть. В конечном счете эта визуализация — это чья-то визуализация. Так или иначе, она тебе навязана. В том смысле, что это не твоя визуализация. Конечная цель этого проекта — обратить внимание к книгам. Не более того. Нет цели показать всю мировую поэзию. Это глупо и бессмысленно».

Гость, представляющий кинопроект, также выразил мнение, что параллельно с визуализацией стихотворений поэтов-классиков надо привлекать внимание и к современным поэтам.

Коснувшись темы современной поэзии, Артур Смольянинов поделился своими размышлениями: внимание к поэзии снижено, но об упадке говорить нельзя: «Есть много современных молодых талантливых поэтов, например Вера Полозкова. О каком упадке может идти речь, если есть такого масштаба авторы!»

По мнению актера, творения современных талантливых поэтов, работающих в разных жанрах, могут нравиться — не нравиться, но не признать их талант невозможно.

В рамках проекта «Кинопоэзия» в Оренбурге представили шесть работ. В основном визуализированы стихотворения А. С. Пушкина.Тексты читают Сергей Безруков, Алексей Кортнев, Анатолий Белый, Артур Смольянинов. В качестве признания зрители и слушатели в финале громко аплодировали. Добавим, что Смольянинов снялся в короткометражке, где прочитал стихотворение великого русского поэта Александра Пушкина «На холмах Грузии…».

Стоит отметить, за время существования «Кинопоэзии» творческой группой проекта сняты поэтические мини-фильмы на такие произведения, как «Я вас любил…», «Храни меня, мой талисман…», «На холмах Грузии…» и «19 октября» А. С. Пушкина, «Скрипка и немножко нервно» и «Лиличка!» В. Маяковского, «Мое поколение» С. Гудзенко.

Между кинопоказами актер зачитывал отрывки поэтов — размышления о литературе, назвав это интертейментом, или легким развлечением. Первый отрывок был подан в качестве загадки. Угадавший автора получил книгу произведений Иннокентия Анненского.

Прологом стала цитата: «Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную — но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия — равнодушие и разноголосие, на месте решимости к действию — невнимание и брезгливость. Иными словами, в нолики, которыми ревнители общего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу».

Итог удивил Смольянинова. Угадавших оказалось слишком много, и встала дилемма: кому отдать книгу. В результате решили, что подарок заслужит самый молодой победитель, назвавший автора — Иосифа Бродского, который сказал эти слова во время Нобелевской лекции.

Артур Смольянинов покидает Оренбург тоже с подарком — сборником произведений С. Т. Аксакова.

Стоит отметить, в августе 2016 года в Оренбургской области при содействии Фонда прошли съемки поэтического мини-фильма проекта «Кинопоэзия» по стихотворению С. Т. Аксакова «Вот родина моя…». Показ киноработы станет одним из центральных событий празднования 225-летия со дня рождения С. Т. Аксакова, которое пройдет 24 сентября в музее-усадьбе писателя в с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.