Москва, 30 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама встретятся в рамках форума «Большой Двадцатки», который состоится в начале сентября в Китае. Об этом 30 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Встреча G 20. 2015

«Очевидно, что на G20 президенты РФ и США так или иначе встретятся в рамках самого форума», — сказал Песков.

По его словам, за президентами остаётся решение о возможности отдельной двусторонней встречи.

Напомним, саммит G20 состоится в Китае 4−5 сентября. Президент РФ Владимир Путин ранее договорился о проведении встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом «на полях» саммита.