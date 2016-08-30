Бишкек, 30 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. «Через деятельность базы в Караколе Россия поддерживает свое военное присутствие в Киргизской Республике», — сообщил журналистам сегодня, 29 августа, командир испытательной 954-й базы ВМФ России Антон Темнохудов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маргарита Князева ИА REGNUM Флот 954-й испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ России в Койсары (Караколе) на озере Иссык-Куль

По его утверждению, в напряженном режиме база работала в советское время, когда на ней проводились испытания торпед, произведенных на расположенном в Алма-Ате заводе имени Кирова, сейчас же база функционирует в дежурном режиме.

Основная задача части сейчас — обеспечить испытания водолазного снаряжения и сотрудничество с Министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии: проведение совместных учений и оказание помощи при поисково-спасательных мероприятиях.

Что касается торпед в полной боевой комплектации, то, по словам командования части, на Иссык-Куле их испытания не проводится. Изредка приезжают инженеры с образцами лишь двигательных установок торпеды, которые испытываются в арендованной ВС РФ акватории озера для отработки траектории движения.

Испытания на озере Иссык-Куль проводятся, поскольку его вода максимально близка по составу к морской, также расположение в высокогорье (1609 м над уровнем мирового океана) отражается на компрессионных показателях.

Отметим, что российская воинская часть, дислоцированная возле города Каракол на южном побережье озера Иссык-Куль, действует в Киргизии с 1993 года на основе межправительственных соглашений.

Напомним, что в конце июня 2016 года в российских СМИ появилась новость о том, что российская база проводит в водах Иссык-Куля испытания торпеды пятого поколения «Футляр». В результате некоторые киргизские пользователи соцсетей стали требовать закрытия базы.

Позже информация об испытаниях «Футляра» в Киргизии была опровергнута киргизскими и российскими военными.