Ярославль, 30 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Глава городского округа Химки Владимир Слепцов может возглавить Ярославль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города и области. В настоящее время обязанности мэра Ярославля исполняет первый заместитель мэра Алексей Малютин. Однако после вступления в законную силу приговора избранному мэру Евгению Урлашову вступит в силу норма областного закона, по которой администрацией города руководит назначенный глава.

фото страницы Владимира Слепцова в Facebook Владимир Слепцов

Ожидается, что Ярославский областной суд утвердит приговор Урлашову в течение 2 месяцев. Однако смена руководства может произойти и раньше — если Алексей Малютин добровольно уступит свой пост преемнику — будущему главе администрации. Именно так на этот пост был назначен сам Малютин, ранее возглавлявший муниципалитет Ярославля — городской представительный орган.

Мэр Химок Владимир Слепцов до 2012 года работал в мэрии Ярославля сначала главой Ленинской районной администрации, а затем заместителем мэра и первым заместителем мэра. В 2012 году Слепцов участвовал в прямых выборах главы города в порядке самовыдвижения и по социологическим опросам имел шансы на хороший результат. Однако в ходе операции по «зачистке» предвыборного поля в интересах поддержанного губернатором Сергеем Вахруковым бизнесмена Якова Якушева не был зарегистрирован — в подписях в поддержку Слепцова был выявлен большой процент брака. После этого на выборах победил оппозиционный кандидат Евгений Урлашов.

Смена Алексея Малютина и вероятное назначение Владимира Слепцова выглядит логичным: накануне председателем правительства Ярославской области был назначен бывший министр сельского хозяйства Подмосковья Дмитрий Степаненко.

После победы Евгения Урлашова Владимир Слепцов перешел работать в Подмосковье, где в 2013 году являлся первым заместителем главы Сергиева Посада, а в 2014 году был назначен главой администрации Химок — третьего по величине городского округа в Московской области.

На этом посту он сразу получил известность благодаря своей активной деятельности в социальной сфере (в округе идет активное строительство школ и детских садов) и благоустройстве территорий.

Официальные источники пока не подтверждают возвращение Слепцова в Ярославль. В своем блоге в Livejournal мэр Химок 29 августа подводит итоги своей работы и при этом говорит о планах на будущее.

«Я смотрю сегодня на проделанную работу, и чётко понимаю: сделано очень много и еще больше предстоит сделать. Главное, что мы работаем вместе с вами и для вас. Всем сердцем верю в городской округ Химки, в котором хочется жить!» — написал Владимир Слепцов.