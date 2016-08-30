Калуга, 30 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



White House Селфи

Принять участие в конкурсе селфи пригласила калужских избирателей в возрасте от 18 до 25 лет страничка «Территория твоего права» одной из социальных сетей. Для участников конкурса организаторы предложили призы — главный из которых экшн-камера.

В день выборов — 18 сентября 2016 года, молодые калужане, которые намерены принять участие в конкурсе должны на фоне избирательного участка, процесса голосования или других атрибутов, находящихся в помещениях для голосования, заснять себя на фотокамеру и выложить снимок в сообществе в соцсети или «Instagram». Фотографии можно будет выкладывать по 20 сентября включительно. После размещения фото всех желающих состоится голосование за лучшее селфи, по итогам которого выберут 10 снимков, получивших наибольшее количество отметок «Мне нравится».

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования выборов депутатов Государственной Думы, а также депутатов органов местного самоуправления 18 сентября, в Калужской области откроются 727 избирательных участков, которые готовы принять порядка 800 740 тысячи граждан, имеющих право голоса. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский).