Москва, 30 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Американская интернет-компания Google направила в суд иск против Федеральной антимономольной службы (ФАС) РФ, данные об этом опубликованы в материалах Арбитражного суда Москвы.

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Исковое заявление было зарегистрировано 29 августа. В чем именно состоят претензии истца и каков объем требований, пока неизвестно.

11 августа этого года ФАС РФ признала Google виновной в нарушении закона «О защите конкуренции» и назначила компании административный штраф в размере 438 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело против Google было возбуждено в феврале 2015 года после жалобы российской компании «Яндекс». По мнению компании, Google диктует свои условия производителям мобильных устройств на базе Android. В сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства РФ.