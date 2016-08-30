Токио, 30 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi Motors Corp сфальсифицировала показатели уровня экономии топлива двигателей, установленных на восьми новых моделях автомобилей, заявило Министерство транспорта Японии, сообщает 30 августа Reuters.

Tomasz Mikolajczyk Mitsubishi

Министерство транспорта Японии призвало компании японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp исправить показатели уровня экономии топлива.

В апреле 2016 года компания Mitsubishi Motors Corp заявила, что сфальсифицировала показатели экономии уровня топлива на двух новых моделях легковых автомобилей, наряду с двумя аналогичными моделями двигателей, разработанных для компании Nissan Motor Co Ltd.

Заявление компании привело к приостановке продаж четырех моделей легковых автомобилей в течение почти трех месяцев, и вызвало резкий спад в рыночной стоимости компании Mitsubishi. Компания Mitsubishi получила финансовую помощь от компании Nissan, которая согласилась купить одну треть контрольного пакета акций за 2.2 млрд долларов.