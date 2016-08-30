Обнинск, Калужская область, 30 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Обнинским городским судом Калужской области удовлетворен иск природоохранного прокурора о принятии мер для предотвращения сброса неочищенных сточных вод в безымянный ручей (правый приток реки Дырочная).

znamkaluga.ru Сброс отходов в ручей

Как сообщил 30 августа корреспонденту ИА REGNUM калужский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Солдатов, было установлено, что данный ручей используется для сброса дренажно-ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод с территории промышленной зоны «Мишково» Обнинска, а также для сброса дренажных вод от одного из микрорайонов и ливнеотведения ряда улиц наукограда.

В связи с этим, в Обнинский городской суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа «Город Обнинск» провести инвентаризацию выпусков дренажно-ливневых и хозяйственно бытовых сточных вод в канализованную часть безымянного ручья — правого притока реки Дырочной. Во исполнение требований прокуратуры администрацией города зарегистрировано право собственности на коллектор ручья — правого притока реки Дырочная на территории промзоны «Мишково».

Решением Обнинского городского суда на муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» возложена обязанность провести обследование коллектора безымянного ручья на предмет выявления врезок в него в целях предотвращения сброса неочищенных сточных вод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с коллективной жалобой на загрязненность реки Дырочная обратились к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову жители города Белоусово Жуковского района. На личном приеме у главы региона белоусовцы рассказали, что в реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний, отчего вода издает зловоние. По словам местных жителей, воду из реки не то что нельзя пить — рядом с рекой трудно даже находиться.

Между тем, летом 2015 года на одну из компаний, которая занимается пищевым производством, уже была подана жалоба в прокуратуру. Тогда надзорное ведомство с помощью судебного решения приостановило работу предприятия на девяносто дней. Однако, пока действовало предписание о приостановке работы выветрился «жуткий» запах промышленных отходов, но сейчас все повторяется вновь.

Кстати, жалобы на плохое экологическое состояние калужской реки Дырочная не стихают несколько лет. О сильной загрязненности реки мазутом и промышленными отходами написали даже в Википедии.

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