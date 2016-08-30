Москва, 30 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин намерен посетить Турцию в ближайшее время. Соответствующее заявление для журналистов сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном визите главы государства в Турцию.

По словам пресс-секретаря президента, «сейчас пока в ближайшее время нет таких планов».

Напомним, улучшение отношений между РФ и Турцией началось после того, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган принёс извинения России и российскому народу за инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским самолётом.

Отметим также, что накануне в Кремле заявили, что Владимир Путин не поедет на товарищеский матч между сборными России и Турции в Анталье.