Москва, 30 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Большая часть работ по сносу объектов самовольного строительства из второго списка завершена. Как заявили в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, на 30 августа 2016 года демонтировано 99% незаконных построек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обломки ТЦ «Электрон»

«Работы по выводу одного объекта на улице 1905 года, дом 4, строение 2 продолжаются и будут завершены в течение сегодняшнего дня. Длительность работ связана с конструктивными особенностями данного здания, а именно основательностью и капитальностью конструктива», — пояснили в ведомстве.

В инспекции также сообщили, что работы по демонтажу двух объектов самостроя по адресам: улица Большая Семеновская, владение 15А, строение 1 и проспект Вернадского, дом 39А возобновили в ночь с 29 на 30 августа 2016 года. На данный момент проводится очистка территорий от строительного мусора. Всего уже порядка 65% территорий расчищено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению № 356-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 08 декабря 2016 г. № 829-ПП» во второй список объектов самовольного строительства включили еще 107 объектов. Работы по демонтажу объектов начались в ночь с 28 на 29 августа. Полностью завершить снос незаконных построек «второй волны» планируется до 31 августа 2016 года.

Читайте также: В преддверии второй волны: как в Москве демонтируют самострой — фото

Первая волна сноса самостроя в городе прошла в феврале 2016 года, тогда демонтировали 103 объекта.