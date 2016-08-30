Тегеран, 30 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Тегеран и Ереван прорабатывают вопрос о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), которая позволит расширить сотрудничество между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра экономики Армении Арцвика Минасяна.

Теперь иранские товары будут пользоваться преференциями на рынке Армении. Подобные торговые льготы Ереван в рамках двусторонних соглашений предоставляет для товаров из США, Канады, ЕС, Швейцарии и Японии. В конце августа официальные лица Армении сообщили журналистам о планах по созданию ЗСТ.

«Долгое время мы вынашивали идею о создании ЗСТ с Ираном. Однако не было конкретных документов по этому вопросу. Во время последнего визита премьер-министра в Тегеран было достигнуто соглашение о создании ирано-армянской ЗСТ. Это имеет важное значение, поскольку позволит создать хорошие условия для производства товаров и предоставления услуг», — цитирует министра экономики Armen Press.

В последние полгода заметно активизировалось ирано-армянское сотрудничество. В начале августа 2016 г. страны приняли решение об упрощении визового режима, который позволит гражданам двух государств свободное перемещаться. Ожидается, что такой шаг поспособствует росту всесторонних связей между Ираном и Арменией. В настоящее время Армения ежедневно импортирует около 1 млн кубометров иранского газа в обмен на электроэнергию.