Москва, 30 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Кремль не даёт новых комментариев относительно состояния здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом 30 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Ислам Каримов

«Новых комментариев нет. Мы знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент какой-либо новой информацией «мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли своего подтверждения, из этого исходим».

При этом Песков подчеркнул, что Москва и Ташкент поддерживают постоянные контакты даже в условиях госпитализации президента Узбекистана: «Разумеется, контакты с Узбекистаном, они постоянные — и по дипломатическим каналам, и иным, по ведомственным каналам. У нас же очень насыщенные двусторонние отношения».

Напомним, 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован в одну из клиник. Правительство Узбекистана заявило о том, что глава государства находится на стационарном лечении, однако утром 29 августа дочь Каримова, Лола Каримова-Тилляева, написала на своей странице в социальной сети Instagram, что её отец госпитализирован в связи с мозговым кровоизлиянием.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром (27 августа), он госпитализирован и находится в реанимационном отделении, — пишет дочь главы государства. — Состояние его оценивается, как стабильное».

Лола Каримова-Тилляева также добавила, что местные врачи пока не делают какие-либо прогнозы относительно будущего состояния президента Узбекистана.

«Я обращаюсь к людям с большой просьбой, обойтись без спекуляций и уважать право семьи на «прайвеси» (личное пространство)», — добавила дочь главы государства. — Я буду очень признательна всем тем, кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами».

В ночь с 29 на 30 августа СМИ сообщили о смерти Ислама Каримова, однако источники журналистов в президентском окружении впоследствии не подтвердили данную информацию.