Симферополь, 30 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате автоаварии с участием микроавтобуса в Крыму вечером 29 августа. Авария, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД, произошла на трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, в Бахчисарайской районе.

pixabay.com Столкновение

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel Vectra, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество микроавтобусу Mercedes Benz. В результате автоаварии, по данным ГИБДД, пострадали пять человек — водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе ребенок 2014 года рождения. По данным Минздрава Крыма — пострадавших шестеро.

«В результате ДТП пострадали шесть человек. Четверо госпитализированы, двоим оказана амбулаторная помощь. В тяжёлом состоянии никого не было», — цитирует представителя ведомства ИА «Крыминформ».

Накануне, 29 августа, стало известно, что следственные органы Крыма предъявили обвинение фигуранту уголовного дела, возбужденного после другой крупной аварии с пассажирским транспортом. 11 августа на автодороге «Алушта — Судак — Феодосия» в пропасть слетел автобус с пассажирами. Тогда погибли семь человек. Водитель выжил, и теперь обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.